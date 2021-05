हाई राइज अपार्टमेंट में रहने वाले सावधान! निचली मंजिलों की टॉयलेट से भी फैल सकता है कोरोना

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 मई: पिछले साल पहली लहर तक वैज्ञानिकों को लगता था कि कोरोना वायरस पानी की स्प्रे बोतल की तरह बर्ताव करता है। छींक या खांसी के साथ थोड़ी दूर तक उड़ता है और फिर सतह पर बैठ जाता है। लेकिन, अब उन्हें लगता है कि यह डियो की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहा है। इस कोने में मारा और पूरे रूम में फैल गई। लेकिन, क्या इसका मतलब ये है कि उंची इमारतों में जिसमें ब्लॉक में अपार्टमेंट बने होते हैं, वहां अगर किसी घर में मरीज है तो पास के अपार्टमेंट वाले भी जोखिम में हैं। अबतक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, जिसमें वायरस का बालकनी या पास के दरवाजों और खिड़कियों से संक्रमण होने की बात पता चली हो। लेकिन, आपको अपनी फ्लैट की टॉयलेट को लेकर जरूर सतर्क रहना चाहिए।

English summary

Take lessons from Hong Kong and China's example on the upper floor in highrise building apartment about spread of Covid from toilet