लद्दाख में लू-हिमाचल प्रदेश में तपिश, कैसे पाकिस्तान से चली हवाओं ने हिमालय को तपा दिया ?

नई दिल्ली, 2 जुलाई: ज्यादा तापमान के चलते गुरुवार और शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और एनसीआर ही नहीं तप रहे थे, हिमालय के कई इलाकों समेत उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी असामान्य रूप से बहुत ज्यादा तापमान दर्ज की गई। एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी वजह मौसम की सामान्य व्यवस्था के नदारद रहने और ऊपर से पाकिस्तान से चल रही गर्म हवाएं हो सकती हैं। हिमालय के जिन इलाकों में लोग गर्मी की छुट्टियों में अच्छे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं, वहां इन दिनों गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पाकिस्तान से आने वाली बहुत ज्यादा गर्म हवाएं अगर ज्यादा ऊंचाई से गुजर रही हैं तो पहाड़ों का शोला बनना स्वाभाविक है।

English summary

Heatwave is blowing in the Himalayan regions of Ladakh and Himachal, according to the Meteorological Department, hot winds from Pakistan is responsible