'...तो रोक दीजिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा', कोरोना के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी राहुल गांधी को चिट्ठी

पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रीय हित में स्थगित कर दिया जाए।

India

oi-Love Gaur

Bharat Jodo Yatra: चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि चीन में मौतों का आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ने लगा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आने वाले तीन महीने में चीन की 60 फीसदी आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। चीन के अलावा जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में अचानक कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में और देशों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मंगलवार को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो हर दिन पता चलने वाले पॉजिटिव केस के सभी केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के खतरे के बीच राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है।

राहुल गांधी, अशोक गहलोत को लिखा पत्र

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और मास्क-सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए। साथ ही कहा कि सिर्फ वैक्सीन लेने वाले लोग ही इसका हिस्सा बनें।

राष्ट्रीय हित में स्थगित करें अपनी यात्रा: मंडाविया

इसी के साथ उन्होंने पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (public health emergency) को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रीय हित में स्थगित कर दिया जाए।

In the letter, the Union Health Minister also requests that if following COVID protocol is not possible then the Bharat Jodo Yatra be postponed in national interest, taking note of public health emergency. pic.twitter.com/zjFi6fhHer