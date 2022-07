हरियाणा अपने 50% हिस्से को NCR से क्यों करना चाहता है बाहर? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 4 जुलाई: हरियाणा अपने लगभग 12,266 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर निकालना चाहता है। अगर इसपर मुहर लग गई तो एनसीआर के क्षेत्र का बड़ा हिस्सा कम हो जाएगा। इसके अलावा 2041 के लिए इसकी क्षेत्रीय योजना में और भी कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित 'रीजनल प्लान फॉर द एनसीआर-2041' को इसी हफ्ते मंजूरी मिल सकती है और तभी यह साफ हो पाएगा कि वन और हरित क्षेत्र को लेकर भी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्या नीतियां रहने वाली हैं। क्योंकि, पिछली योजना की तुलना में इसबार इस दिशा में भी काफी बदलाव की संभावना है।

English summary

Haryana wants to take out its area of about 12,266 sq km from the National Capital Region (NCR). If this is approved, then a large part of the area of NCR will be reduced