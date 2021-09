हर्ष गोयनका ने पूछा- गोल पापड़ GST फ्री फिर चौकोर पापड़ पर GST क्यों? कर विभाग ने दिया जवाब

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 1 सितंबर। जाने-माने उद्योगपति हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उनके द्वारा किया गया एक ट्वीट चर्चा का विषय बन गया। हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट कर गोल और चौकोर पापड़ की तस्वीरें शेयर कीं और पूछा की क्या आप जानते हैं कि गोल पापड़ पर जीएसटी क्यों नहीं लगता जबकि चौकोर आकार के पापड़ जीएसटी के दायरे में आते हैं। क्या कोई एक अच्छा चार्टर्ड एकाउंटेंट सुझा सकता है जो मुझे इसका तर्क समझा सके? हर्ष गोयनका का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है।

Did you know that a round papad is exempt from GST and a square papad attracts GST ? Can anyone suggest a good chartered accountant who can make me understand the logic? pic.twitter.com/tlu159AdIJ