5 Crore Watch Controversy: बोले हार्दिक पांड्या-'5 की नहीं 1.5 करोड़ की है WATCH,जो भी चल रहा वो गलत'

मुंबई,16 नवंबर। आज सुबह से एक खबर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की दो घड़ियों जिनकी कीमत 5 करोड़ है, उन्हें कस्टम वालों ने एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया क्योंकि पांड्या के पास उन घड़ियों को खरीदने का ना तो कोई कागज था और ना ही उन्होंने इसे अपने सामान में डिक्लेयर किया था लेकिन इस मसले पर अब खुद पांड्या ने प्रतिक्रिया दी है और पूरा मामला क्या है इस बारे में खुलकर बताया है।

English summary

Hardik Pandya Tweeted On 5 Crore Watch Controversy said that Wrong perceptions have been floating around on social media. I voluntarily went to the Mumbai airport customs department to declare the items brought by me and pay the requisite customs duty.