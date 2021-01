Happy Lohri 2021: कंगना ने खास तरह से दी 'लोहड़ी' की बधाई, शेयर की बचपन की क्यूट फोटो

Kangana Ranaut shared how she used to celebrate Lohri when she was a child in Himachal Pradesh: आज पूरा देश 'लोहड़ी' के पर्व में मगन है, हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार ये पर्व धूम-धाम से मनाया नहीं जा रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस त्योहार की बधाई एक-दूसरे को दे रहे हैं। आम से लेकर खास तक सभी ने इस त्योहार की शुभकामनाएं लोगों को दी हैं लेकिन बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने बेहद ही अनोखे ढंग से 'लोहड़ी' की बधाई लोगों को दी है। उन्होंने अपनी शुभकामनाओं के साथ अपने बचपन की तस्वीर भी शेयर की है।

English summary

Kangana Ranaut shared how she used to celebrate Lohri when she was a child in Himachal Pradesh, Here is her Pictures, Please have a look.