जम्मू-कश्मीर के लंगेट में लगाया गया 108 फीट ऊंचा तिरंगा, जानिए आखिर क्यों खास है ये जगह

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा के लंगेट पार्क में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। यह झंडा एचडीएफएसी बैंक के सहयोग से लगाया गया है। इसका एक वीडियो भी समाचार एजेंसी एएनआई ने शेयर किया गया है। झंडे को देखने के लिए लोग भी एकत्रित हुए हैं। वहीं, इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए प्रशासन द्वारा एचडीएफसी बैंक के सहयोग से यह झंडा लगाया गया है।

Kashmir Tiranga: लंगेट में लहराया 108 फुट ऊंचा तिरंगा, सामान्य हो रहे हालात |वनइंडिया हिंदी |#Shorts

जहां पकड़ाया था मकबूल बट, वहां फहराया गया तिरंगा

जिस जगह पर 108 फीट झंडे को फहराया गया है वहां पर 1970 के दशक में जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल बट को पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि यह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र का सबसे ऊंचा झंडा है। इसे लंगेट पार्क में स्थापित किया गया है। झंडे को फहराने की परियोजना की आधारशिला 05 जुलाई 2022 को रखी गई थी। वहीं, झंडे को शुक्रवार को फहराया गया।

#WATCH | A 108-feet high National Flag installed at Langate Park in Handwara, J&K

The flag has been installed by civil administration with HDFC Bank to instil the spirit of nationalism among the local populace, say Indian Army officials.

(Video source: Indian Army) pic.twitter.com/Yzh0Eubbrd