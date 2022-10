गाय जिम्मेदार नहीं हो सकती, गुजरात में एक व्यक्ति ने खुद के खिलाफ दर्ज करवाई FIR,वजह जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अहमदाबाद, 4 अक्टूबर: आवारा पशु कई राज्यों के लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं। अदालतें भी इसको लेकर चिंता जता चुकी हैं और आवश्यक दखल भी दे चुकी हैं। लेकिन, जमीन पर यह समस्या खत्म नहीं हो रही। जबकि, तथ्य यह है कि आवारा पशु सड़क दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। लेकिन, गुजरात के खेड़ा में एक आवारा पशु की वजह से जब एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा शख्स किसी भी कीमत पर उस गाय या उसके मालिक को जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और पुलिस में अपने ही खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी।

English summary

Gujarat: A person has filed an FIR against himself for the death in a road accident in Kheda. He said that the cow cannot be responsible,