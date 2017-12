Gujarat Assembly Election 2017: पिता राजीव गांधी की गलती दोहरा रहे राहुल गांधी, ऐसे फंसे बीजेपी के ट्रैप में

India

Rahul Sankrityayan

इसी मसले पर वेबसाइट The Print में प्रकाशित एक लेख में पत्रकार शेखर गुप्ता ने लिखा है। अपने लेख में शेखर ने राहुल के पिता और देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का भी जिक्र किया है। लेख में शाह बानो और अयोध्या मामले का जिक्र कर लिखा गया है कि राहुल भी राजीव की तरह गलतियां कर रहे हैं।

English summary

Gujarat Assembly election 2017 Rahul Gandhi is playing to the BJP’s Hindutva strengths