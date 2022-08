कैसे भूजल के नाम पर 'जहर' पी रहे हैं हम, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, किन बीमारियों का है खतरा ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 अगस्त: हम पानी के नाम पर जहर पीते जा रहे हैं और हमें इसका पुख्ता अंदाजा ही नहीं है। सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने देश में भूजल की स्थिति का जो ब्योरा पेश किया है, वह बहुत ही भयावह है। देश के अधिकांश हिस्सों में पीने का पानी पीने लायक नहीं है। उसमें खतरनाक धातु की मौजूदगी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह से हम कैंसर समेत तमाम रोगों को स्वयं बुलावा दे रहे हैं। आप पहले आंकड़ा देखिए और फिर यह देखिए कि अस्वच्छ पेयजल की वजह से देश की जनता पर कितना बड़ा संकट मंडराने लगा है।

English summary

Heavy metals are found in the groundwater of most parts of the country. This information has been given by the Union Ministry of Jal Shakti in Parliament. These metals are the cause of many serious diseases