अपने दादू पंडित जसराज के संग तस्वीरों को साझा कर भावुक हुईं श्वेता पंडित, लिखा इमोशनल मैसेज

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। विशुद्ध शास्त्रीय संगीत की जब भी बात होगी को पंडित जसराज का नाम उसमे सबसे ऊपर होगा। अपनी जबरदस्त शास्त्रीय आवाज में भजन, राग गायन, फिल्मों में शास्त्रीय गीतों के गायन के लिए पंडित जसराज को हमेशा याद किया जाएगा। पंडित जसराज का सोमवार को 90 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया। पंडित जसराज के निधन की खबर सुनते ही हर तरफ शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की तमाम हस्तियों ने पंडित जसराज के निधन पर दुख जाहिर करते हुए इसे अपूर्णनीय क्षति बताया।

Good bye my precious dadu. So many insanely beautiful memories you have given me.. but i have no words now #RIPPanditJasraj 🙏🏻 pic.twitter.com/q0LpCvrgr8