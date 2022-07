श्रीनगर और मुंबई से उड़ान के बाद Go Air के विमान डायवर्ट, DGCA ने कहा- इंजन से जुड़ी परेशानी

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 19 जुलाई : सिविल एविएशन कंपनी गो एयर के दो विमानों का मार्ग बदलना पड़ा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर जा रहे विमानों में इंजन से जुड़ी परेशानी के संकेत मिलने पर दो गो एयर के विमानों को डायवर्ट किया गया।

डीजीसीए ने बताया, मंगलवार को GoAir A320 विमान VT-WGA उड़ान G8-386 मुंबई से लेह जा रहा था। इंजन नंबर 2 EIU (इंजन इंटरफेस यूनिट) की खराबी के कारण फ्लाइट को दिल्ली की ओर डायवर्ट किया गया।

We are investigating and in the meanwhile, both these aircraft are being grounded and shall fly only when cleared by DGCA: Directorate General of Civil Aviation (DGCA)