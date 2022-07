दुबई जा रहे एअर इंडिया विमान में जलने की बू, मस्कट डायवर्ट की गई फ्लाइट IX 355

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 17 जुलाई : एअर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट को मस्कट डायवर्ट करना पड़ा है। डीजीसीए ने बताया कि कालीकट से दुबई जाने वाले एअर इंडिया विमान (DGCA Air India) आईएक्स 355 डायवर्ट किया गया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से बताया गया कि एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान VT-AXX की ऑपरेटिंग फ्लाइट IX-355 कालीकट से दुबई जा रही थी। इसी दौरान क्रू के सदस्यों को फॉरवर्ड गैलरी में एक वेंट से कुछ जलने की बू आई। जलने की दुर्गंध आने के बाद विमान को फौरन मस्कट डायवर्ट किया गया।

On July 16, an aircraft of Ethiopian Airlines from Addis Ababa to Bangkok made an emergency landing at Kolkata airport due to pressurization issue. On Friday, an aircraft of Srilankan airlines made an emergency landing at Chennai airport due to Hydraulic issue: DGCA