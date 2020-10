पश्चिम बंगाल: NDA को लगा झटका, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने छोड़ा साथ

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के बीच एनडीए को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने एनडीए से अलग होने का ऐलान किया है। GJM के नेता , जो पिछले तीन सालों से लापता थे आज अचानक कोलकाता में दिखे और उन्होंने ऐलान किया कि वो एनडीए से बाहर होंगे। उन्होंने कहा कि वो साल 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में NDA के साथ नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग पिछले तीन सालों से लापता था। बुधवार को अचानक वो कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में दिखे, जहां उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे।

उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसे पूरा नहीं किया। वहीं ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वादों को पूरा किया है, जिसकी वजह से मैंने उनके साथ गठबंधन का फैसला किया है। गौरतलब है कि GJM नेता बिमल गुरुंग पर UAPA के तहत आरोप लगाए गए थे , जिसके बाद से वो फरार थे।

केंद्रीय मंत्री के आरके सिंह के काफिले पर हमला, गाड़ी रोककर दिखाए गए काले झंडे

Gorkha Janmukti Morcha leader Bimal Gurung seen in Salt Lake, Kolkata today.

He was charged under Unlawful Activities (Prevention) Act in connection with grenade attack at Kalimpong Police Station & explosion in Darjeeling's Chowk Bazaar area in 2017 and had been absconding. pic.twitter.com/CjQzAw8JgX