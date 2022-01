मुंबई की झुग्गियों में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई शाहीना अत्तरवाला, आज हैं माइक्रोसॉफ्ट में मैनेजर

India

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, जनवरी 28। मायानगरी मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास दरगा गली झुग्गी मोहल्ले में अपना बचपन जीने वाली शाहीना अत्तरवाला की कामयाबी की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। झुग्गी-झोपड़ी की जिंदगी से निकल शाहीना अब आलिशान अपार्टमेंट में पहुंच गई हैं और ये सबकुछ हो पाया है, उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से। शाहीना पेशे से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइन मैनेजर हैं और आज उन लड़कियों के लिए एक उदाहरण हैं, जो कठिनाईयों से बिना घबराए जीवन में कुछ कर गुजरने की मंशा रखती हैं।

In 2021 my family moved to an apartment where we can see the sky from home, good sunlight & ventilation. Surrounded by birds & Greenery. From my father being a hawker & sleeping on roads to having a life, we could barely dream of. Luck, Hardwork & picking battles that matter😌 pic.twitter.com/J2Ws2i4ffA