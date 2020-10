चारा घोटाला : चाईबासा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

India

नई दिल्ली। नई दिल्ली। चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा ट्रेजरी मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि दुमका कोषागार मामला अभी लंबित इसलिए लालू प्रसाद यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबित संबंधित चाईबासा ट्रेजरी मामले में अवैध निकाली में आधी सजा पूरी करने लेने के आधार पर पूर्व सीएम को जमानत दी गई है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपए जमा कराने के भी आदेश दिया है।

लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरा पूर्व सीएम लालू की तरफ से पेश उनके वकील ने दलील दी कि चाईबासा केस में लालू यादव ने अपनी 50 फीसदी सजा पूरी कर ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाला के दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी।

Former Bihar CM Lalu Prasad Yadav granted bail by Jharkhand High Court, in the Chaibasa Treasury case related to fodder scam.

