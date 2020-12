स्पेशल सेल के DCP का बयान, दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों का किसान आंदोलन से नहीं कोई संबंध

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार तड़के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाह ने बताया है कि जिन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 2 पंजाब के हैं और तीन कश्मीर के रहने वाले हैं। प्रमोद कुशवाहा ने बताया है कि इन पांचों आतंकियों के जरिए ISI कश्मीर में आतंकवाद और खालिस्तान आंदोलन को एकसाथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी।

Five people were apprehended following an encounter in Delhi today morning. Two of them are from Punjab, three from Kashmir. Their arrest shows how ISI is trying to link Khalistan movement with terrorism in Kashmir: DCP Special Cell Pramod Kushwaha https://t.co/GRuHbdDvR0 pic.twitter.com/fchASSJTx2 — ANI (@ANI) December 7, 2020

हिजबुल मुजाहिद्दीन के ओवर ग्राउंड वर्कर थे तीन कश्मीरी

डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन पांचों आतंकियों के जरिए पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का सहारा ले रही थी। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए जो आतंकी कश्मीर के हैं, वो हिजबुल मुजाहिद्दीन के ओवर ग्राउंड वर्कर भी थी। साथ ही पीओके में उनका हैंडलर उन्हें कंट्रोल कर रहा था और ISI कश्मीर में आतंकवाद और खालिस्तानी मूवमेंट को आपस में जोड़ने का काम कर रही थी। साथ ही कश्मीर से गिरफ्तार तीन आंतकी ड्रग्स को बेचने काम करते थे तो वहीं पंजाब के दोनों आतंकी हत्या की घटनाओं के अंजाम देते थे।

The three Kashmiris who were arrested can be called Over Ground Workers of Hizbul Mujahideen. They have a set up in Pakistan & their counterparts in PoK. ISI is acting as a glue between the two movements and trying to link the two terror findings: DCP Special Cell Pramod Kushwaha — ANI (@ANI) December 7, 2020

बलविंदर सिंह संधू की हत्या से है गिरफ्तार किए गए आतंकियों कनेक्शन

डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया है कि शकरपूर इलाके में हुए एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से हमें 3 पिस्टल, 2 किलो हीरोइन और 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। डीसीपी ने बताया कि जो पिस्टल बरामद हुई हैं, उनका इस्तेमाल शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह संधू की हत्या में किया गया था। आपको बता दें कि बलविंदर सिंह संधू ने लंबे समय तक पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि पांच आतंकियों में 2 बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल थे, उस मामले की जांच पंजाब पुलिस कर रही है। इस दौरान प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि इस गिरफ्तारी से दिल्ली में चल रहे किसानों के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है।

These two have linkages to one Sukhmeet, who is Gulf-based, and some other gangsters. These are gangsters and have linkages to Pakistan based ISI operatives: DCP Special Cell Pramod Kushwaha — ANI (@ANI) December 7, 2020

Gangsters are being used for target killings. It serves 2 purposes - creating communal disharmony & demoralising people who stand against terrorism. 2 of the 5 people were involved in the murder of Balwinder Singh in Oct - one Gurjeet Singh Bhura & one Sukhdeep: DCP Special Cell https://t.co/GRuHbdDvR0 pic.twitter.com/N2IuvZQN4c — ANI (@ANI) December 7, 2020