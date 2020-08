केरल सचिवालय में आग, सोना तस्करी कांड की फाइलें जलकर खाक, विपक्ष ने बताया साजिश

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। केरल में 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 30 किलोग्राम सोना जब्त होने के बाद से सोना तस्करी कांड गर्माया हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर पिनाराई विजयन सरकार पर निशाना साध रही है। मंगलवार को कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने केरल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सोने की तस्करी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण फाइलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। कोई बैकअप फाइल उपलब्ध नहीं है। यह एक संदिग्ध मामला है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इसके लिए जिम्मेदार हैं।

39 साल की वह रहस्यमयी महिला जिसकी काली करतूतों से हिल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी

बता दें कि तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय में आज यानी 25 अगस्त को आग लग गई, जिसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर केरल सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष ने आग की घटना को साजिश करार देते हुए सोने की तस्करी मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी इस घटना के बाद केरल सरकार के खिलाफ सचिवालय के समक्ष धरना दिया। केरल के भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि यह सुनियोजित तोड़फोड़ और सोने की तस्करी मामले में मंत्रियों की भागीदारी को छिपाने का एक प्रयास था।

Very important files regarding the gold smuggling case have been completely destroyed. No backup file is available. This is a suspicious case. Chief Minister Pinarayi Vijayan is responsible for this: Ramesh Chennithala, Congress leader #Kerala https://t.co/nUCY2m4Dl6 pic.twitter.com/k3XHgH3GIi