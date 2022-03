महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कैमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुंए का गुबार

India

oi-Kapil Tiwari

अहमदनगर, मार्च 28। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर के दत्तनगर इलाके में भीषण आग की खबर है। जानकारी के मुताबिक, यह आग MIDC इलाके में स्थित एक कैमिकल फैक्ट्री में लगी है। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ANI की खबर के मुताबिक, इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया था।

दमकल विभाग की टीम पहुंची मौके पर

जानकारी के मुताबिक, MIDC में सरफेस कोटिंग ऑयल कंपनी में आज दोपहर 12 बजे के करीब यह आग लगी। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि आसमान में धुंए का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड ने फोम के इस्तेमाल से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की।

Correction | #WATCH Maharashtra*: A fire that broke out at a chemical factory in MIDC Shrirampur, Ahmednagar has been brought under control. No casualties reported so far: Official of Shrirampur Fire Department

(Video courtesy: Fire Department) pic.twitter.com/EtvbDGE88f