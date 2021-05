कोरोना से मृत पत्रकारों के परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 27 मई। कोरोना वायरस से अब तक देश में तीन लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। पहली लहर के मुकाबले लाखों लोगों ने कोविड की दूसरी लहर में दम तोड़ दिया। इसमें सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि हमारे फ्रंट वॉरियर्स, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सेलिब्रिटी और कई पत्रकारों ने भी अपनी जानें गंवाई। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक पत्रकार महामारी की चपेट में आए जिसमें से कई जिंदगी की जंग हार गए।

केंद्र सरकार ने कोविड से अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए अब प्रत्येक परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। गुरुवार यानी 27 मई को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया।

Centre approves financial assistance to 67 families of journalists who lost their lives to Covid. Each family to get Rs5 lakhs under Journalist Welfare Scheme of I&B Ministry. Committee to hold JWS meetings on weekly basis to process the applications expeditiously: Govt of India