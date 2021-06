India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए सरकार ने बड़ा प्‍लान बना रही है। वित्त मंत्रालय ने ऐसा खाका तैयार किया है जिससे सितंबर तक 70 करोड़ लोगों को कम से कम पहली खुराक के साथ वैक्‍सीनेशन की जा सके। इस लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए अब से एक दिन में 93 लाख डोज देने की आवश्‍यक्‍ता होगी। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने टीकाकरण के लिए देश भर में 24*7 वैक्‍सीनेशन ड्राइव चलाने का सुझाव दिया है। खासकर अगस्त और सितंबर में, जब वैक्सीन की आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है।

मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 80% वयस्क आबादी को सुरक्षा देने के लिए 70 करोड़ लोगों को जल्द ही टीकाकरण की आवश्यकता है। आपको बता दें कि आज तक 19.2 करोड़ लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 4.7 करोड़ लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि यदि सितंबर 2021 तक 70 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है, तो अनुमान है कि लगभग 113 करोड़ खुराक की जरूरत है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीकों की खरीद में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और अगस्त और दिसंबर के बीच भारत में 216 करोड़ खुराक होने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने सितंबर 2021 के लक्ष्य और एक प्रणाली के साथ आपूर्ति को संरेखित करने का सुझाव दिया जिससे "लोग पहले से ही एंटीबॉडी वाले हैं उन्‍हें बाद में टीका लगाया जाएगा। जबकि जो लोग इससे वंचित हैं उन्‍हें प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय की तरफ से सुझाव दिया गया टीकाकरण को तेज करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों की शिफ्ट बढ़ाई जाए। मंत्रालय ने कहा कि शॉपिंग क्षेत्रों, ड्राइव-इन जैसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण स्थलों को स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के साथ जोड़ने से टीकाकरण के तहत तेजी से कवरेज बढ़ेगा।"

कोलकाता में STF ने मुठभेड़ में मार गिराए पंजाब के दो गैंगस्टर, एडीजी ने बतायी पूरी कहानी

English summary

The Finance Ministry has made a strong pitch to vaccinate 70 crore people with at least the first dose by September in order to achieve herd immunity against COVID-19 and regain the momentum of economic recovery.