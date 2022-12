'भगवा हिंदुओं का, हरा मुसलमानों का,गाय हिंदुओं की और...', शाहरुख की 'पठान' पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा?

फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, ''सरकार ने कहा था कि धारा 370 हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसे हटाए हुए कितने साल हो गए हैं? क्या आतंकवाद (घाटी में) खत्म हो गया है।''

India

oi-Pallavi Kumari

Farooq Abdullah on Shah Rukh Khan film Pathaan: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म 'पठान' को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। पठान के 'बेशर्म रंग' के भगवा रंग की बिकिनी पर विवाद जारी है। अब इस फिल्म पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ''शाहरुख खान की नई फिल्म (पठान) में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर विवाद छिड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि भगवा हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का? यह क्या है? गाय हिंदुओं की और बैल मुसलमानों का?''

A controversy erupted over wearing saffron-coloured clothes in Shah Rukh Khan's new film (Pathaan). Does it mean that saffron belongs to Hindus and green belongs to Muslims? What is this? Cow belongs to Hindus and ox belongs to Muslims?: Ex-J&K CM Farooq Abdullah pic.twitter.com/BCiK8fOzDJ