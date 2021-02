Farmers Protest: विपक्ष के सांसदों ने अमित शाह को लिखा संयुक्त पत्र, बिजली-पानी बहाल करने का अनुरोध

India

oi-Akarsh Shukla

Farmers Protest: नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन दो महीने बाद भी जारी है। इस बीच देश-दुनिया से किसानों को खूब समर्थन मिल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को 10 से अधिक विपक्षी दलों के सांसदों ने ग्रह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को एक संयुक्त पत्र लिखा है। चिट्ठी में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) सहित दस से ज्यादा राजनीतिक दलों के सांसदों ने अमित शाह से आग्रह किया है कि वह किसान आंदोलन के खिलाफ जारी कार्रवाई को वापस लें।

न्यू एजेंसी एएनआई के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और AAP के संजय सिंह सहित दस से ज्यादा विपक्ष के सांसदों ने संयुक्त रूप से पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सरकार से दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को वापस लेने और साथ ही दिल्ली की सीमा में विरोध स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध किया है।

पुलिस बैरिकेडिंग से बढ़ी मुश्किलें

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघु बॉर्डर पर सबसे ज्यादा संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के धरने और पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते इस हाइवे से जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आसपास के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा रहा है। सिंघु बॉर्डर पर जिस हाईवे पर किसान बैठे हैं, वो दिल्ली से सोनीपत होते हुए पंजाब तक जाता है। किसान 26 नवंबर से यहां धरने पर हैं, वहीं 26 जनवरी के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग बहुत बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने धरनास्थल से करीब दो किमी पहले ही ट्रैफिक रोका हुआ है।

Over 10 Opposition parties' MPs, including Congress' Digvijaya Singh & AAP's Sanjay Singh, write a joint letter to HM Amit Shah urging govt to withdraw actions against farmers' protest in Delhi as well as restore electricity & water supply to protest sites in Delhi's border areas