Farmers Protest: दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को जारी किया नोटिस, पूछा- क्यों न करें कानूनी कार्रवाई

Farmers Protest: गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में किसानों द्वारा हिंसक आंदोलन को लेकर अब दिल्ली पुलिस एक्शन के मूड में है। अब तक 26 जनवरी को हुई हिंसा में पुलिस ने 35 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, वहीं कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए?

बता दें कि 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के आईटीओ और लाल किला पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने उत्पात मचाया दिया था। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हुए। किसान आंदोलन में हिंसा के बाद से कई किसान संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी है, जिसके मद्देनजर आज BKU प्रवक्ता राकेश टिकैत को नोटिस जारी उनसे जवाब मांगा गया है।

Delhi Police issues notice to Bharatiya Kisan Union spokesperson Rakesh Tikait asking to explain as to why legal action should not be taken against him for breaching the agreement with police regarding the tractor rally on January 26. (File photo) pic.twitter.com/KKZqx2Igt5