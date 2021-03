India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 15 मार्च तक के अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर कहा कि बैठक में हमने 15 मार्च तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। 6 मार्च को जब आंदोलन 100वें दिन में प्रवेश करेगा तो किसान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे को अलग-अलग स्थानों पर रोकेंगे।

योगेंद्र यादव ने कहा कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ) के मौके पर सभी प्रदर्शन स्‍थलों पर महिला प्रदर्शनकारियों को आगे रखा जाएगा। 5 मार्च से कर्नाटक में 'एमएसपी दिलाओ' आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री से फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम लोगों से भाजपा और उसके सहयोगियों को दंड देने की अपील करेंगे जो किसान विरोधी कानून लाए थे। हम चुनावी राज्यों में जाएंगे। यह कार्यक्रम 12 मार्च को कोलकाता में एक सार्वजनिक बैठक के साथ शुरू होगा।

On the occasion of International Women's Day on March 8, women protesters will be brought to the front at all the protest sites. From March 5, 'MSP Dilao' movement will be started in Karnataka, asking PM to ensure MSP for crops: Yogendra Yadav, Swaraj India pic.twitter.com/kOxkuSH8gI