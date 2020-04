Fact Check: क्या ArogyaSetu ऐप के जरिए लोगों पर निगरानी रखेगी सरकार? जानिए सच

India

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है, जिसे Aarogya Setu नाम दिया गया है। इस ऐप की मदद से कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आने से बचा जा सकता है। जैसे ही आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास से गुजरते हैं यह ऐप आपको अलर्ट कर देगा। हालांकि, सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक दावा किया जा रहा है कि आरोग्य सेतु के जरिए लोगों पर निगरानी रखी जाएगी, जोकि पूरी तरह आधारहीन है।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि सरकार आरोग्य सेतु के जरिए व्यक्तिगत डाटा जुटाएगी, जिसके बाद सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसको लेकर पीआईबी के फैक्ट चेक ने ट्वीट कर बताया है कि Aarogya Setu को लेकर वायरल हो रहा दावा आधारहीन है। साथ ही ये बताया गया है कि ये ऐप किसी भी संवेदनशील निजी डाटा के साथ यूजर के स्थान और डाटा को लिंक नहीं करता है।

इसके अलावा, ये यूजर को हैंकिंग के लिए असुरक्षित नहीं बनाता है। ये ऐप नए मामलों का पता लगाएगा और केवल उन्हीं लोगों को अलर्ट भेजेगा जो संक्रमित व्यक्ति के आस-पास रहे हैं। जैसे ही आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास से गुजरते हैं यह ऐप आपको अलर्ट कर देगा। ऐंड्रॉयड और आईफोन के लिए उपलब्ध इस ऐप में ब्लूटूथ, लोकेशन और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को ट्रैक किया जाता है।

