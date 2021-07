वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों की एंट्री के लिए, इस राज्य ने क्यों किया कोविड टेस्ट जरूरी ? जानिए

India

गुवाहाटी, 18 जुलाई: असम सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों के लिए कोविड स्क्रीनिंग के नियम और सख्त कर दिए हैं। रविवार को असम सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि असम आने वाले उन लोगों को भी टेस्ट करवाने से छूट नहीं दी जा रही है, जो कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। इसकी वजह ये है कि पिछले कुछ समय में राज्य में नए इंफेक्शन के जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें करीब 5 फीसदी उन लोगों के हैं, जिन्हें वैक्सीन की पूरी डोज लग चुकी है। इसलिए राज्य में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति के लिए कोविड टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है।

