रूस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी, कहा- अभी देश छोड़ने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, 11 मार्च: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में भारत सरकार की ओर से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को 'ऑपरेशन गंगा' के तहत युद्धग्रस्त देश से सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच अब रूस में पढ़ने वाले छात्र भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब रूस में भारत के दूतावास ने देश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है।

भारत के दूतावास की ओर से भारतीय छात्रों के लिए जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि सभी छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि वर्तमान में हमें उनके देश छोड़कर जाने के लिए कोई सुरक्षा कारण नहीं दिखता है।

Embassy of India in Russia issues guidelines for Indian students studying in Russia

"Reassure all students that at present we see no security reasons for them to leave," it says.