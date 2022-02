चुनाव आयोग ने प्रचार नियमों में और ढील दी, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार की अनुमति

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 12 फरवरी: चुनावी की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने कोरोना के नए वैरिएंट के खतरे को भांपते हुए प्रचार पर पाबंदियां लगाई थी, जिसको अब धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। हाल ही में आयोग की तरफ से जनसभाओं के लिए ढील दी गई थी। वहीं रोड शो-वाहन रैलियों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई थी, जिसके बाद अब शनिवार को फिर से चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रचार के प्रावधानों में और ढील दी है। जहां पदयात्रा को इजाजत दी गई है तो प्रचार का समय भी बढ़ाया गया है।

चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव प्रचार के प्रावधानों में मिली और ढील के अनुसार कैंपेनिंग के समय को पहले से बदला गया है। पहले जहां रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वक्त था। अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों यानी कोविड गाइडलाइन के साथ एसडीएमए के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। इसी के साथ पदयात्रा की भी इजाजत दी गई है।

The Election Commission further relaxes the provisions of campaigning for #AssemblyElections2022

Political parties/candidates may campaign from 6am to 10pm following all extant instructions, reads the official statement pic.twitter.com/VnYS7eSq7g