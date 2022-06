दिल्ली: सत्येंद्र जैन और करीबी के घर से ED को मिले 133 सोने के सिक्के, 2.82 करोड़ कैश

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 07 जून: आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन और उनके करीबी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद हुआ है। ईडी ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सत्येंद्र जैन और करीबी के ठिकानों पर छापेमारी की। स्वास्थ्य मंत्री को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह ईडी की हिरासत में हैं।

गुप्त स्थान पर रखा 'खजाना'

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के परिसरों पर दिन भर की छापेमारी के बाद 2.85 करोड़ रुपए की नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए। ईडी ने कहा कि बरामद कैश और सोने का किसी भी तरह के आय के स्रोत के बारे में नहीं बता पाए। ईडी ने अपने बयान में आगे कहा कि नकदी और सोने के सिक्के को गुप्त स्थान पर रखा गया था।

Enforcement Directorate seized Rs 2.82 crores of cash & 133 gold coins weighing 1.80 kg under PMLA from unexplained sources to be secreted in the premises of Delhi Health Minister Satyendar Jain & his aide during its day-long raid conducted on June 6. Further probe underway: ED pic.twitter.com/wLd8OVQPMl