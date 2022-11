Earthquake: दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पर 6.3 तीव्रता थी, नेपाल में था केंद्र

India

Earthquake in Delhi देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर मंगलवार-बुधवार आधी रात को कांप उठा। दिल्ली व आसपास के इलाके में 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्‍मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है और नेपाल में धरती के 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया है।

Delhi NCR में आधी रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। धरती हिलने लगी। घरों में कंपन महसूस होते ही लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन के करीब 10 किलोमीटर गहराई में बताया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा साझा की गई जानकारी में रिक्टर पर भूकंप की 6.3 तीव्रता मापी गई है।

देश की राजधानी दिल्ली मंगलवार-बुधवार की रात करीब 1.57 मिनट पर कांप उठी। दिल्ली एनसीआर सहित यूपी के कुछ इलाकों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऊंची मंजिलों व फ्लेट्स में रहने वालों लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। इमारतों में कंपन और घरों का सामान तक हिलने लगा। लोग अनहोनी की आशंका में घरों से बाहर निकल आए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी बिल्डिंग हिल रही हो, कोई उनके बेड को पकड़कर हिला रहा हो। लोग सड़कों पर निकल आए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर भूकंप आने की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात में 1.57 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह 6.3 तीव्रता के थे। भूकंप का भारत के अलावा नेपाल और चीन में भी असर देखा गया है। मणिपुर में भी कुछ जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

Earthquake in Delhi Strong tremors of earthquake were felt in the country's capital Delhi NCR. The quake was of 6.3 magnitude, with its epicenter 10 km below the ground in neighboring Nepal. People came out of their homes in panic due to earthquake in Delhi NCR.