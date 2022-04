India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 19 अप्रैल: दिल्‍ली के लोग इन दिनों भीषण गर्मी से बेहाल हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्‍ली का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है,लेकिन दिल्‍ली वासियों के लिए राहत भरी आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि दिल्ली में अगले दो दिनों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।

English summary

Dust storm and rain may come in Delhi on April 21 and 22, there will be relief from heat