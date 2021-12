भारत ने शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 15 किलोमीटर तक टारगेट को करेगी तबाह

India

नई दिल्ली, दिसंबर 07। डिफेंस सेक्टर में मंगलवार को भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल, ओडिशा के चांदीपुर तट से एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM) का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर भी फायर कर सकेगी।

15 किमी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकेगी

DRDO ने इस मिसाइल की खूबियों के बारे में बात करते हुए बताया कि ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से 15 किमी की दूरी पर भी अपने टारगेट को खत्म कर सकेगी। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया है कि VL-SRSAM, भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समुद्री-स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है।

रक्षा मंत्रालय ने दी बधाई

इस मिसाइल के सफल परीक्षण के मौके पर रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से डीआरडीओ और इंडियन नेवी को बधाई दी गई है। रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है, "डीआरडीओ और नेवी को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा क्षमता को और बढ़ाएगी।"

