डॉ. हर्षवर्धन बोले- कोरोना संकट में अप्रत्याशित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग बढ़ी, लेकिन अब कमी नहीं

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 25 मई: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा COVID-19 के प्रकोप ने अप्रत्‍याशित तरीके से स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की मांग है। उन्‍होंने कहा हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्यबल की अब कोई कमी नहीं है, वर्तमान समय में महामारी को नियंत्रित करने से संबंधित गतिविधियों के लिए संख्‍या से अधिक लोग हैं।

उन्‍होंने कहा यूनिर्वसल हेल्‍थ कवरेज प्राप्त करने और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण समय से पहले होने वाली मौतों को कम करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा सार्वजनिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण लगातार विकास लक्ष्य किसी को नहीं छोड़ना रेखांकित करता है और सभी हितधारकों से द्कार्रवाई का आह्वान करता है।

मंत्रीने कहा एनसीडी (गैर संक्रामक रोग) डेटा पर, हमारे लिए उम्मीद की किरण है, -जबकि 70 प्रतिशत वैश्विक मौतें एनसीडी के कारण होती हैं, भारत में यह लगभग 63 प्रतिशत है। हम भारत सरकार द्वारा निवेश के कारण 2015-2019 से एनसीडी से संबंधित समय से पहले होने वाली मौतों को 503 से 490 प्रति 100,000 जनसंख्या तक कम करने में सक्षम हैं।

English summary

Dr. Harsh Vardhan said - The demand for health facilities increased unexpectedly in the Corona crisis, but now there is no shortage