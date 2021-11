सद्गुरु ने दिवाली पर पटाखों के बैन का किया विरोध, वायु प्रदूषण की चिंता करने वालों को दी सीख

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों में पटाखे जलाने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। जहां अधिकांश लोग इस फैसला का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं धर्मगुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने इस फैसले का विरोध किया है। सद्गुरु ने दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने दिवाली से ठीक पहले एक ट्वीट किया, जिसके बाद इसपर चर्चा शुरू हो गई।

सद्गुरु ने ट्वीट कर कहा कि दिवाली पर पटाखे जलान से न रोके। वायु प्रदूषण की चिंता करने वाले बच्चों को मस्ती को रोकने का कारण नहीं बन सकते हैं। उन्होंने उन लोगों को सीख दी, जो वायु प्रदूषण के नाम पर पटाखे पर लगे बैन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंन कहा कि वायु प्रदूषण के कारण पटाखे जलाने से रोकने के बदले आप तीन दिन अपने ऑफिस पैदल जाएं। दिवाली पर बच्चों को पटाखे फोड़ने का मजा लेने दें।

सद्गुरु ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर अपना ये संदेश दिया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मैंने पटाखों की आवाज नहीं सुनी, जब मैं बच्चा था, सितंबर महीने से ही पटाखों के बारे में सोचता था। सितंबर से दिवाली के अगले एक-दो महीने पटाखे चलते थे। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण को देखते हुए कई राज्यों में पटाखों को बैन किया गया है।

पटाखों पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार और सीपीसीबी को दिए निर्देश

Concern about air pollution is not a reason to prevent kids from experiencing the joy of firecrackers. As your sacrifice for them, walk to your office for 3 days. Let them have the fun of bursting crackers. -Sg #Diwali #DontBanCrackers pic.twitter.com/isrSZCQAec