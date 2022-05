Divya Spandana बोलीं- मैं कांग्रेस के 8 करोड़ रुपये लेकर नहीं भागी, जानिए क्या है पूरा मामला ?

India

नई दिल्ली, 13 मई: कांग्रेस की पूर्व सोशल मीडिया चीफ दिव्या स्पंदना राम्या ने ट्विटर के जरिए खुद पर कांग्रेस के लोगों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनपर कांग्रेस के 8 करोड़ रुपये लेकर भागने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह सरासर गलत हैx। उन्होंने जिस तरह से भड़ास निकाली है, उससे लगता है कि उनका इशारा कर्नाटक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर है। उन्होंने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से कहा है कि वह मीडिया के सामने सारी स्थिति साफ करें, ताकि उन्हें जिस तरह से जानबूझकर ट्रोल किया जा रहा है, उससे वह खुद को बचा सकें।

Divya Spandana said – I did not run away with 8 crores of Congress, know what is the whole matter?