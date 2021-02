टूलकिट मामला: आरोपी दिशा रवि ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, पुलिस को निर्देश देने की अपील

India

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच 'टूलकिट' मामले ने तूल पकड़ लिया है। किसान आंदोलन को ग्लोबल स्तर तक फैलाना के लिए बनाए गए टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिशा रवि ने गुरुवार को एक याचिका दायर करते हुए कोर्ट से दिल्ली पुलिस के यह निर्देश देने की अपील की है कि वह निजी चैट, संचार की कथित सामग्री सहित किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक न करे।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा की जांच कर रही है। इस मामले से संबंधित एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि टूलकिट मामले के लीक होने से हिंसा के पीछे इंटरनैशनल साजिश के चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। इस केस में कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। अगर टूलकिट गलती से लीक न हुई होती तो भारत के खिलाफ अतंरराष्ट्रीय साजिश की जांच हमारे लिए चुनौती साबित होती। ऑफिसर के मुताबिक टूलकिट जांच में पता चला है कि इसका कनेक्शन ट्विटर, टूलकिट और टेलिग्राम से होते हुए खालिस्तान और अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है।

