Dilip Kumar RIP: दिलीप कुमार ने सायरा को छोड़कर इस महिला से की थी दूसरी शादी लेकिन फिर...

मुंबई, 07 जुलाई। हिंदी सिनेमा के महान नायक दिलीप कुमार ने आज 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार के निधन पर पीएम मोदी समेत देश के कई दिग्गजों ने गहरा शोक प्रकट किया है। 98 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले दिलीप कुमार रीयल जिंदगी में भी काफी जिंदा दिल इंसान कहे जाते थे। दिलीप कुमार ने अपनी रीयल लाइफ में पहले अभिनेत्री मधुबाला से प्यार किया था और उसके बाद जब वो उनकी जीवन संगिनी नहीं बन पाईं तो उन्होंने साल 1996 में अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की थी।

Dilip Kumar married actress Saira Banu, who was 22 years younger than him. He later married Hyderabad socialite Asma Sahiba, taking her as a second wife in 1981.