क्या सच में सैफी मस्जिद में आयोजित पीएम के कार्यक्रम में महिलाओं के प्रवेश पर थी पाबंदी?

नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सैफी मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम की तस्वीरों को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंटर पर भी साझा की थी। लेकिन पीएम ने जब इन तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया तो इसको लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया। लोग यह सवाल खड़ा करने लगे कि आखिर क्यों इस कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। पीएमम पर आरोप लगा कि कार्यक्रम में महिलाओं को नजरअंदाज किया गया।

thanks to those who inform me women on a balcony....

personally, I have problems in all spaces where women are segregated.

always have since childhood....read about it in first chapter of my first book InGoodFaith. https://t.co/PU1muqPmm6