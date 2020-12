घने कोहरे के साए में होगी New Year की शुरुआत, राजस्थान में Ground Frost की संभावना

Dense fog likely over North India and Ground frost Rajasthan around New Year: साल 2020 अब मात्र चंद रोज का मेहमान है, सभी को नए साल का बेसब्री से इंतजार है। सभी के मन में ये बात चल रही है कि आने वाला नया साल नई खुशियां लेकर आने वाला है। लोग बहुत सारी उम्मीदों से साल 2021 का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में मौसम विभाग ने जो कहा है, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, दरअसल IMD ने कहा है कि आने वाले तीन दिनों यानी कि 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नार्थ इंडिया के कई शहरों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है और इस दौरान बर्फीली हवाएं चलेंगी और दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह सकती है।

Dense fog likely over northwest India around New Year’s Eve, says IMD Ground frost is also likely over some parts of north Rajasthan, according to IMD, read details here.