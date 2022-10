Dengue fever: डेंगू के इन लक्षणों को कभी नजरअंदाज ना करें, बिगड़ सकता है मामला

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

डेंगू बुखार के लक्षण और बचाव: मानसून के लंबा खिंचने के चलते इस साल डेंगू के मामले भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खासकर डेंगू के कुछ खतरनाक वेरिएंट की वजह से चिंता बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता डेंगू के डीईएनवी-2 वेरिएंट की वजह से है, जिसमें गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। गौरतलब है कि डेंगू हेमरैजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम इस वायरल बुखार से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो काफी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। डेंगू बुखार संक्रमित मच्छर एडीज एजिप्टी के काटने से होता है, जिसके वेरिएंट हैं- डीईएनवी-1, डीईएनवी-2,डीईएनवी-3 और डीईएनवी-4. इस रोग से बचाव का एक ही उपाय है कि मच्छर ना काटें, इसके तमाम उपाय करके रखें।

English summary

Dengue fever can be caused by a many virus variants. One variant is very dangerous. If blood comes from nose and mouth, go to the doctor immediately