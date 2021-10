पुलिस ने शुरू की टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को खोलने की कार्रवाई, किसानों ने दी सहमति

India

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर। कृषि कानूनों के लेकर पिछले 10 महीने जारी किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली-हरियाणा की सीमा टिकरी बॉर्डर को पुलिस ने खाली कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया किसानों की सहमति के बाद टिकरी बॉर्डर और दिल्ली-यूपी के गाजीपुर बर्डर को खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये रास्ते किसानों के विरोध के कारण अवरुद्ध थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त का कहना है कि स्थिति का आकलन करने के बाद ऐसा किया जा रहा है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस द्वारा ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की बाद की जा रही है जिसमें न्यायालय ने कहा था कि किसान सड़कों को जाम करके आंदोलन नहीं रख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाले रुट के बॉर्डर पर हल्के-फुल्के डिवाइडर हटा लिए गए हैं लेकिन कंक्रीट को अभी तक नहीं हटाया गया। किसान आंदोलन की शुरुआत के समय ही दिल्ली पुलिस ने ये डिवाइडर लगाए थे ताकि आंदोलनकारी राजधानी में प्रवेश ना कर सकें। रास्ता साफ किए जाने का काम दिन में ही शुरू हो गया था लेकिन अभी तक कुछ डिवाइडर अपनी जगह पर ही हैं।

There are plans to open emergency routes at Tikri border (Delhi-Haryana) & Ghazipur border (Delhi-UP) that are blocked due to ongoing farmers' protest. The barricades placed at the borders will be removed after getting farmers' consensus: Delhi Police

