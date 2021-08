कहीं आपके पास तो नहीं आई 'जामताड़ा' से कॉल? 14 आरोपी गिरफ्तार, 36 लोगों से ठगे 1 करोड़ रुपए

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 31 अगस्त। 'हैल्लो, क्या आप जामताड़ा से बोल रहे हैं?' अगर आपके पास भी कभी कार्ड ब्लॉक, बैंक अकाउंट ब्लॉक, एटीएम हेडक्वार्टर या एसबीआई की मेन ब्रांच से फोन कॉल आए तो उस शख्स से ये सवाल जरूर पूछिएगा। हालांकि इसका जवाब शायद वो शख्स आपको ना दे लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना है कि ये फोन कॉल आपको जामताड़ा से ही आया होगा। अगर आप भी ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं तो बता दें कि जामताड़ा, पूर्वी झारखंड में स्थित एक जिला है, जो अब फिशिंग उद्योग के केंद्र के तौर पर उभर रहा है।

जामताड़ा पर बन चुकी है वेबसीरीज

बहुचर्चित जामताड़ा जिले पर एक वेब सीरीज 'जामताड़ा-सबका नंबर आएगा' भी बनी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस को फर्जी फोन कॉल कर लोगों को ढगने वाले जामताड़ा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने छापेमारी के बाद झारखंड के जामताड़ा से 14 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल के डीसीपी अन्येश रॉय ने इस सफलता की जानकारी दी।

पुलिस ने लॉन्च किया 'साइबर प्रहार' भाग 2

अन्येश रॉय ने कहा, हमने भारत के साइबर अपराधों के हॉटस्पॉट जामताड़ा बेल्ट को टारगेट करते हुए 'साइबर प्रहार' भाग 2 लॉन्च किया है, इसमें जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और जमुई शामिल है। एक बड़ी कार्रवाई में हमने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जो वहां एक बड़ा रैकेट संचालित कर रहे थे। ये लोग मुख्य रूप से UPI भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी करते हैं। ये धोखेबाज पीड़ितों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं।

We have launched 'Cyber Prahar' part 2, targetting India's hotspot of cybercrimes -- the Jamtara belt which includes Jamtara, Deoghar, Giridih, & Jamui. In a major action, we have arrested 14 people who were operating a big racket there: Anyesh Roy, DCP, Delhi Police Cyber Cell pic.twitter.com/6E1UPUJ386