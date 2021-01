26 जनवरी की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की अपील, हिंसा की फोटो या वीडियो हो तो जरूर भेजें

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Republic Day violence देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन हुए उत्पात को लेकर दिल्ली पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को पहले ही सौंप दी गई है और अब पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान के लिए आम लोगों की मदद लेने का फैसला किया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने जनता से ये अपील की है कि अगर उनके पास कोई फोटो या वीडियो ऐसा हो जो पुलिस के काम आ सके तो वो उसे जरूर साझा करें।

मदद करने वाले व्यक्ति की पहचान रखी जाएगी गुप्त

दिल्ली पुलिस ने मीडियाकर्मियों समेत सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 26 जनवरी की घटना को लेकर आपके पास अगर कोई भी वीडियो या फोटो है तो उसे हमारे तक पहुंचाईए। पुलिस ने कहा है कि हमारी मदद करने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये नोटिफिकेशन जॉइंट पुलिस कमिश्नर, क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है।

दिल्ली पुलिस से संपर्क करने के साधन

पुलिस की तरफ से इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की गई हैं। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी के भी पास 26 जनवरी की घटना से संबंधित कोई फोटो, वीडियो या फिर बयान है तो हमें किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय के समय कमरा नंबर 215, सेकेंड फ्लोर, ओल्ड दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, आईटीओ, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली पर पहुंचा सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर 8750871237 पर वॉट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 01123490094 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही kisanandolanriots.26jan2021@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

All members of the public including media persons who are witnesses to the incidents of January 26 and have captured any activity on their mobile/phones/ pictures are requested to forward to the contact numbers: Delhi Police pic.twitter.com/VKOXcT91nX