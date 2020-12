दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शुरू की मिड डे मील राशन बांटने की योजना, 8 लाख स्कूली बच्चों को होगा फायदा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Mid-Day Meal Dry Ration kit राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। हालांकि ये बदलाव हालिया स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। दरअसल, कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में सभी स्कूल मार्च से ही बंद हैं और अभी माना जा रहा है कि जुलाई से पहले स्कूल खुलेंगे भी नहीं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत ड्राई राशन किट देने की घोषणा की है।

8 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगी राशन किट

इस घोषणा के बाद दिल्ली सरकार पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों के अभिभावकों को राशन किट देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मंडावली के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में मिड डे मील राशन किट बांटने भी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बताया कि इस योजना के तहत हम 8 लाख स्कूली बच्चों को ये राशन किट मुहैया कराएंगे।

Dry ration kits will be given to school students under the Mid-Day Meal Scheme for the next 6 months. Around 8 lakh families will benefit from this scheme: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/sv54hk8KWD