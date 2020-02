दिल्लीः जाफराबाद में CAA के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजधानी दिल्‍ली में एक और जगह शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन होने लगा है। ये प्रदर्शन जाफराबाद के मेट्रो स्‍टेशन पर शनिवार लगभग आधी रात से शुरू हुआ है। यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं आधी रात को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजरने वाली सड़क पर बैठ गईं और CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इस सड़क के बंद होने की वजह से यहां से मौजपुर और यमुना विहार जाने वाला रास्ता बंद हो गया है।

वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है। इसके अलावा भीम आर्मी ने आज भारत बंद बुलाया है। जाफराबाद में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में यहां पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। जाफराबाद में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाए गए एक छोटे से मंच को तोड़ दिया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मेज से एक छोटा मंच बना रखा था।

Delhi: Security deployed in Jaffrabad metro station area as women continue to protest there, against #CitizenshipAmendmentAct . pic.twitter.com/FRs9L25tgr

आधी रात को आई प्रदर्शनकारी महिलाएं

रिपोर्ट के मुताबिक आधी रात को प्रदर्शनकारी महिलाएं सीलमपुर रेड लाइट से जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की ओर कूच कीं और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर बैठ गईं। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में बुर्का पहनीं औरतें शामिल हैं। इन्होंने कैंडल जलाया और CAA के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि रात बढ़ने के साथ भीड़ कम होती गई और पुलिस की संख्या भी कम हो गई।

#WATCH Delhi: People continue to protest in Jaffrabad metro station area, against #CitizenshipAmendmentAct. Security has been deployed there.

As per the Delhi Metro Rail Corporation, entry and exit of Jaffrabad have been closed. Trains will not be halting at this station. pic.twitter.com/gOLTj9MUnG