सीमा पर भारत अब और मजबूत, रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपी AK-203 असॉल्ट राइफल और एंटी पर्सनल माइन 'निपुण'

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 16 अगस्त: 'आत्मनिर्भर' भारत अब रक्षा के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत अब हाईटेक हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स खुद बना रहा है, जिसको दुनिया के और देश भी खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना को नई एंटी पर्सोनेल माइन 'निपुण' और एफ-इंसास (F-INSAS) सिस्टम सौंपा। 'निपुण' का निर्माण भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह भी मौजूद रहे।

#WATCH Indian Army’s Futuristic Infantry Soldier as a System (F-INSAS) soldier gives a briefing to Defence Minister Rajnath Singh on his new weapon systems and aids including the AK-203 assault rifle #Delhi pic.twitter.com/66aVvIfqHL

#WATCH | Indian Army showcased capability of the Landing Craft Assault deployed in Pangong lake by the force along the LAC with China to Defence Minister Rajnath Singh today. The boats can carry 35 combat troops at a time and can reach any area of the lake in a very short time pic.twitter.com/ejiJVATY5m

#WATCH Indian Army has received a drone system manufactured indigenously for troops to help an eye on enemy troops in the forward areas along the LAC

Defence Minister also handed over the Made in India infantry combat vehicles to the troops deployed in the forward areas pic.twitter.com/YmeGpoO1eU