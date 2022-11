चाय की खुशबू ने हिरण को खींच लाई दुकान पर, नाश्ते पानी का उठाया लुत्फ, तेजी से Viral हो रहा VIDEO

India

oi-Sushil Kumar

जंगली जानवर तो अक्सर जंगलों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जानवर अब धीरे-धीरे इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं। जानवर जंगलों को छोड़कर ग्रामीण या रिहायशी इलाके में आ जाता है। जो कई बार खतरनाक भी होता है। लेकिन कई बार तो काफी यादगार भी हो जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हिरण चाय की दुकान पर आ जाता है और नाश्ता पानी करके जाता है।

If Sambar goes to local hotel what will they offer??

On a serious note wild animals getting used to human habitations is not a good sign... pic.twitter.com/zMJOuWYWIZ