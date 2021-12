Cyclone Jawad: ओडिशा-बंगाल में भारी बारिश की आशंका, 95 ट्रेनें कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट

India

नई दिल्ली, 02 दिसंबर। ओडिशा पर साइक्लोन 'जवाद' का खतरा मंडरा रहा है, जिसके 4 दिसंबर को ओडिशा तट पर टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए Red Alert जारी किया है। जिसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) ने 95 ट्रेनें कैंसिल कर दी है। जिसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, नंदनकानन एक्सप्रेस के साथ राजधानी एक्सप्रेस की अप और डाउन ट्रेनें भी शामिल है।

ये है पूरी लिस्ट

95 ट्रेनें कैंसिल

12889 : टाटा-यशवंतपुर : 03 दिसंबर ( कैंसिल)

12802 : नई दिल्ली-पुरी : 02 दिसंबर ( कैंसिल)

18478 : योग नगरी ऋषिकेश-पुरी : 02 दिसंबर ( कैंसिल)

18477 : पुरी-योग नगरी ऋषिकेश : 03 दिसंबर ( कैंसिल)

12801 : पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस : 03 दिसंबर ( कैंसिल)

20817 : भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी : 04 दिसंबर ( कैंसिल)



English summary

If the system indeed intensifies into a cyclone, it will be the fifth cyclone of 2021 and will be named Jawad.Railways cancelled 95 trains as a precautionary measure.